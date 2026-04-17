Минздрав сообщает о высокой степени загрязнения воздуха, избегайте пребывания на улице

Министерство здравоохранения сообщает, что по прогнозам министерства экологии, начиная с пятницы, 17 апреля, и до вечера субботы во всех районах Израиля ожидается высокий уровень загрязнения воздуха.

В связи с этим министерство здравоохранения рекомендует уязвимым группам населения, включая пожилых людей, беременных женщин, детей и больных хроническими заболеваниями, в особенности страдающих сердечными заболеваниями и болезнями дыхательных путей, избегать длительного пребывания вне помещений и интенсивной физической активности на открытом воздухе.

Кроме того, всему населению рекомендуется по возможности сократить интенсивную физическую активность на открытом воздухе.

Отслеживать ситуацию с загрязнением воздуха можно на специальном сайте министерства экологии, обновляющем данные в режиме реального времени.