18 августа 2025
Здоровье

Ослабление обоняния может быть самым ранним признаком болезни Альцгеймера

Исследования
Медицина
время публикации: 18 августа 2025 г., 13:30 | последнее обновление: 18 августа 2025 г., 13:42
AP Photo/Carolyn Kaster

Ослабление обоняния может быть одним из первых сигналов болезни Альцгеймера, проявляющимся еще до заметных когнитивных нарушений. Ученые из Немецкого центра нейродегенеративных заболеваний и Мюнхенского университета имени Людвига-Максимилиана выяснили, что ключевую роль в этом процессе играет иммунная реакция мозга. Она приводит к разрушению нервных волокон, отвечающих за восприятие запахов. Результаты исследования, опубликованного в журнале Nature Communications, основаны на наблюдениях за людьми и лабораторными животными с применением анализа тканей мозга и ПЭТ-сканирования. Эти данные могут открыть путь к разработке методов ранней диагностики и терапии.

Ученые установили, что нарушения обоняния связаны с активностью микроглии – иммунных клеток мозга. Они разрушают связи между двумя важными структурами: обонятельной луковицей и locus coeruleus. Первая отвечает за обработку сигналов от обонятельных рецепторов, а вторая, находящаяся в стволе мозга, регулирует эту обработку с помощью длинных нервных волокон, протянутых до самой обонятельной луковицы. Группа ученых выявила также изменения в строении мембран поврежденных нейрональных волокон: молекула фосфатидилсерина, которая в норме находится внутри мембраны, перемещалась на ее внешнюю сторону.

В последнее время для лечения болезни Альцгеймера стали применять так называемые антитела к бета-амилоиду. Однако терапия дает наибольший эффект только при использовании на ранних этапах заболевания, и именно в этом контексте результаты нынешних исследований могут сыграть важную роль.

