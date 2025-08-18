Ослабление обоняния может быть самым ранним признаком болезни Альцгеймера
Ослабление обоняния может быть одним из первых сигналов болезни Альцгеймера, проявляющимся еще до заметных когнитивных нарушений. Ученые из Немецкого центра нейродегенеративных заболеваний и Мюнхенского университета имени Людвига-Максимилиана выяснили, что ключевую роль в этом процессе играет иммунная реакция мозга. Она приводит к разрушению нервных волокон, отвечающих за восприятие запахов. Результаты исследования, опубликованного в журнале Nature Communications, основаны на наблюдениях за людьми и лабораторными животными с применением анализа тканей мозга и ПЭТ-сканирования. Эти данные могут открыть путь к разработке методов ранней диагностики и терапии.
Ученые установили, что нарушения обоняния связаны с активностью микроглии – иммунных клеток мозга. Они разрушают связи между двумя важными структурами: обонятельной луковицей и locus coeruleus. Первая отвечает за обработку сигналов от обонятельных рецепторов, а вторая, находящаяся в стволе мозга, регулирует эту обработку с помощью длинных нервных волокон, протянутых до самой обонятельной луковицы. Группа ученых выявила также изменения в строении мембран поврежденных нейрональных волокон: молекула фосфатидилсерина, которая в норме находится внутри мембраны, перемещалась на ее внешнюю сторону.
В последнее время для лечения болезни Альцгеймера стали применять так называемые антитела к бета-амилоиду. Однако терапия дает наибольший эффект только при использовании на ранних этапах заболевания, и именно в этом контексте результаты нынешних исследований могут сыграть важную роль.