Бактерии кишечной палочки можно использовать для производства солнцезащитного крема

Солнцезащитный крем необходим для защиты кожи, но у него есть и недостатки: многие средства оставляют жирный след, быстро теряют эффективность, а подобрать подходящий вариант бывает непросто. Кроме того, некоторые компоненты солнцезащитных кремов вредят коралловым рифам, поэтому ученые ищут более экологичные альтернативы в природе. Одним из неожиданных источников таких веществ могут стать бактерии.

Исследователи выяснили, что бактерия E. coli способна производить соединение гадусол – природный ультрафиолетовый фильтр, который некоторые морские организмы используют для защиты от солнца. Работа опубликована в журнале Trends in Biotechnology. В природе гадусол встречается редко, например в икре некоторых рыб, и добывать его сложно и неэкологично. Чтобы решить эту проблему, команда ученых внедрила в бактерии E. coli генетический механизм производства гадусола, позаимствованный у рыбки данио. После изменения генов и условий выращивания бактерий объем вырабатываемого вещества вырос почти в 93 раза – с 45,2 миллиграмма до 4,2 грамма на литр.

Предварительные испытания показали, что полученный в лаборатории гадусол эффективно защищает от ультрафиолетового излучения. Более того, вещество проявило антиоксидантные свойства, сопоставимые с витамином C, что может помочь клеткам бороться со свободными радикалами, возникающими под воздействием солнца. Ученые также разработали простой тест для отбора бактерий, производящих больше гадусола. Во время реакции вещество нейтрализует свободные радикалы, из-за чего фиолетовый индикатор меняет цвет на желтый.

Несмотря на перспективность открытия, гадусол пока не готов заменить обычные солнцезащитные кремы. Ученые еще не сравнили его эффективность с существующими средствами, не изучили долгосрочную безопасность и не проверили возможности массового производства. Кроме того, соединению предстоит пройти одобрение регулирующих органов. Однако исследователи считают, что первые продукты с гадусолом могут появиться на рынке уже в ближайшие два года.