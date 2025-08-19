В больнице "Шиба" родились идентичные тройняшки: один шанс на 100 тысяч родов

Трое мальчиков, идентичных близнецов, родились в тель-авивской больнице "Шиба" несколько недель назад. Родителями малышей стали доктор Махмуд Марисат и его жена-медсестра Соар, которые познакомились во время работы в "Шибе".

Пресс-служба больницы отмечает, что рождение идентичной тройни – довольно редкое явление, такое происходит один раз на 100 тысяч родов. Соар находилась под наблюдением в отделении неонаталогии у профессора Йоава Инона и доктора Арье Рабиновича.

Супруги отказались провести частичный аборт и удалить один эмбрион, чтобы увеличить шансы остальных. К счастью, их решение оказалось правильным: Соар доносила малышей до солидного срока многоплодных родов – 34 недели. Малыши родились с весом от 1,8 кг до 1,9 кг – абсолютно нормальным весом для близнецов.

Мальчиков назвали Адам, Иан и Амир.