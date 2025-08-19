ЦАХАЛ расширяет систему медицинского обслуживания онлайн для военнослужащих

Подразделение военной медицины в отделе технологии и логистики запустило новый онлайн-центр медицинских услуг, который будет действовать подобно медицинским центрам больничных касс, позволяя военнослужащим получать больничные, назначать очереди к врачам и заказывать онлайн-консультации у специалистов.

По сообщению пресс-службы ЦАХАЛа, медицинский центр онлайн предоставляет адаптированное под нужды военнослужащих обслуживание, в котором сочетаются элементы искусственного интеллекта и телемедицины, с акцентом на потребности находящихся "в поле" солдат и офицеров в период затяжной войны.

В частности, существенно расширена сфера телемедицины, в нее добавили консультации дерматологов, гинекологов, аллергологов, эндокринологов, ревматологов, гематологов, гастроэнтерологов, неврологов, нефрологов, а также специалистов по сну, по лечению боли и другим областям. Существенно улучшилась и доступность услуг телемедицины: консультации дерматолога военнослужащий будет ожидать, в среднем, менее суток, а специалиста по лечению боли – около трех дней.

Было также обновлено предложение "Меди-Тик" (מדיתיק) – оно дает возможность назначать очереди, обновлять рецепты на лекарства, просматривать свою медицинскую историю и получать удаленные консультации специалистов. В качестве дополнительного улучшения добавлен WhatsApp-бот неотложной помощи, который будет работать круглосуточно и семь дней в неделю, а также позволит военнослужащему обратиться к его лечащему врачу онлайн.

Телефонный центр "Маком А-Лев" *6690 также действует в режиме 24/7, его услуги существенно расширены: в них добавились специалисты по женскому здоровью и услуги лабораторий (анализы и проверки проводятся в лабораториях больничной кассы "Маккаби").

Эти дополнительные услуги включены в добавочные номера "Маком А-Лев", которые система переадресации позволяет выбрать при звонке в телефонный центр. Они дополняют уже существующие услуги назначения очереди, получения информации, неотложной медицины, центров помощи по вопросам психического здоровья и медкомиссий, рассматривающих обращения по поводу отношения медперсонала к солдатам и обжалования медицинских решений.

Созданы также три специализированных приложения в сфере физиотерапии – WiseCare, Kemtai и Sency – они позволяют солдатам, получившим соответствующее направление, выполнять самостоятельные упражнения, получать мгновенную обратную связь и следить за прогрессам. Эти приложения также загружаются через систему "Меди-Тик".

По любому вопросу можно обратиться в телефонный центр *6690.