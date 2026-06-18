Мать пострадавших от седативных средств во фруктовом пюре: "Полиция подозревала нас"

Яэль Битон, дочери которой были госпитализированы несколько недель назад в больницу "Адаса Эйн-Керем" после того, как поели фруктовое пюре "Принок", рассказала о произошедшем в эфире радиостанции 103FM. По ее словам, девочки потеряли сознание практически сразу после того, как съели немного пюре.

Малышек кормила их старшая 11-летняя сестра, которая очень испугалась произошедшего и пережила тяжелую психологическую травму. Девочка винит себя в случившемся, хотя она не могла знать, что в баночке фруктового пюре может быть что-то постороннее.

Девочка рассказывала, что крышка была туго закрыта, и открыть ее было сложно, но характерного щелчка при открытии она не услышала. Поскольку девочки потеряли сознание сразу после того, как поели пюре, родители взяли баночку с пюре с собой в больницу.

В больнице провели анализы и обнаружили в моче малышек бензодиазепины – сильные седативные средства в огромном количестве. Тогда Яэль попросила врачей взять из ее сумки баночку пюре и отправить на анализ.

По словам женщины, в полиции допрашивали ее и ее мужа как подозреваемых. Яэль Битон считает, что речь идет о теракте: по ее мнению, кто-то подмешал седативные препараты в пюре, чтобы убить еврейских малышей.

Полиция и министерство здравоохранения расследуют обстоятельства происшествия, два филиала торговой сети "Золь ве-Бегадоль", где было куплено фруктовое пюре марки "Принок" с подмешанными лекарствами, решением минздрава закрыты. Речь идет о филиалах "Махане" на улице Яффо, 113, а также о филиале на улице Яффо, 214.

Напомним, как минимум трое маленьких детей были госпитализированы в больницу "Адаса Эйн-Керем" в последние недели и в прошлом месяце с симптомами апатии и сильной слабости. Анализы крови показали наличие бензодиазепинов – веществ, входящих в состав рецептурных препаратов для взрослых, таких как "Клонекс" и "Валиум". После наблюдения в больнице дети были выписаны домой.

По результатам лабораторной проверки в баночках фруктового пюре для младенцев марки "Принок", продававшихся в двух филиалах сети "Золь ве-Бегадоль" в Иерусалиме, были обнаружены лекарственные вещества клоназепам и лоразепам. По заключению минздрава и полиции, посторонние вещества были добавлены в продукт намеренно после его выхода с завода.

Подчеркивается, что на данном этапе речь не идет о полном отзыве продукции марки "Принок". Пока не обнаружено никаких признаков производственного брака или загрязнения на заводе-изготовителе, а все проверки продукции, полученной от импортеров, дали нормальные результаты.

Минздрав вновь призвал родителей, чьи дети употребляли этот продукт, обращать внимание на изменения в поведении ребенка, включая сонливость, вялость или спутанность речи, обращаться к педиатру и сообщать о таких случаях на горячую линию минздрава по номеру *5400.

Министерство также напоминает о необходимости проверять, что приобретаемые продукты питания находятся в закрытой и неповрежденной упаковке, имеют надлежащую маркировку и продаются в оригинальной таре.

Минздрав рекомендует не употреблять продукты, приобретенные в двух указанных филиалах сети, а также продукцию, которая продавалась вне оригинальной упаковки, имеет нехарактерный внешний вид, цвет или запах либо признаки нарушения вакуумной герметизации банки.