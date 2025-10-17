Минздрав: в августе-сентябре на юге Голанских высот была замечена лиса, зараженная бешенством

Министерство здравоохранения Израиля уведомляет: лиса, зараженная бешенством, находилась в сентябре в районе поселка Гиват Йоав на юге Голанских высот. 6 сентября она сдохла.

Два человека после контакта с этой лисой были направлены на профилактическое лечение от бешенства. Инцидент зарегистрирован лишь 16 октября 2025.

Минздрав просит всех, кто контактировал с лисой или любыми бродячими животными в указанном районе в период с 23 августа по 06 сентября включительно, срочно обратиться в бюро здравоохранения Кинерета по телефону 04-6710300 или в ближайшую к месту жительства поликлинику или отделение неотложной помощи для рассмотрения вопроса о проведении профилактического лечения.