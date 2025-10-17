x
17 октября 2025
|
последняя новость: 15:55
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
17 октября 2025
|
17 октября 2025
|
последняя новость: 15:55
17 октября 2025
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Здоровье

Минздрав: в августе-сентябре на юге Голанских высот была замечена лиса, зараженная бешенством

Минздрав
Голаны
Животные
время публикации: 17 октября 2025 г., 14:38 | последнее обновление: 17 октября 2025 г., 14:46
Минздрав: в августе-сентябре на юге Голанских высот была замечена лиса, зараженная бешенством
Doron Horowitz/Flash90

Министерство здравоохранения Израиля уведомляет: лиса, зараженная бешенством, находилась в сентябре в районе поселка Гиват Йоав на юге Голанских высот. 6 сентября она сдохла.

Два человека после контакта с этой лисой были направлены на профилактическое лечение от бешенства. Инцидент зарегистрирован лишь 16 октября 2025.

Минздрав просит всех, кто контактировал с лисой или любыми бродячими животными в указанном районе в период с 23 августа по 06 сентября включительно, срочно обратиться в бюро здравоохранения Кинерета по телефону 04-6710300 или в ближайшую к месту жительства поликлинику или отделение неотложной помощи для рассмотрения вопроса о проведении профилактического лечения.

Здоровье
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Здоровье // 15 октября 2025

Минздрав предупреждает о собаке в Верхней Галилее, зараженной бешенством
// https://www.newsru.co.il/ // Здоровье // 06 октября 2025

Больной бешенством шакал обнаружен в Западной Галилее