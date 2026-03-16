Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Израиль

Лишь 47% учащихся вернулись в школы и детские сады в "желтых" районах

Война с Ираном
Образование
Школьное образование
Мин.образования
время публикации: 16 марта 2026 г., 13:34 | последнее обновление: 16 марта 2026 г., 13:34
Лишь 47% учащихся вернулись в школы и детские сады в "желтых" районах
Miriam Alster/Flash90

По данным министерства образования, в первый день действия дифференцированного плана возвращения к очному обучению к учебе в образовательных учреждениях в тех районах, где это разрешило Командование тылом, вернулись около 172 тысяч учащихся.

Это около 47% от общего количества учащихся в "желтых" районах, где разрешено открытие образовательных учреждений.

Министр образования Йоав Киш подчеркнул, что "многие тысячи учащихся в муниципалитетах из "желтого" списка вернулись в учебные заведения – это первый шаг в постепенном и важном процессе".

Он сообщил, что побывал в школах региональных советов Эшколь и Хоф-Ашкелон, и именно во время визита министра во время ракетного обстрела из Ирана сработала ракетная тревога. Киш подчеркнул, что "ученики и сотрудники школы действовали организованно и безопасно".

"План открытия образовательных учреждений с защищенными пространствами позволяет постепенно возвращать образовательную рутину и укреплять устойчивость детей, семей и всего тыла, – отметил министр образования. – Следующим шагом системы образования станет утверждение исключений, которые позволят учреждениям специального образования работать в защищенном режиме по всей стране".

Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 16 марта 2026

Система образования частично открылась, но не все главы муниципалитетов пошли на это
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 15 марта 2026

Населенные пункты и местные советы, в которых завтра начнут работать учебные заведения
// https://www.newsru.co.il/ // Наука и Хайтек // 15 марта 2026

Психологи исследовали состояние израильских подростков во время затяжной войны
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 14 марта 2026

Служба тыла разрешила в "желтых районах" возобновить занятия в школах с понедельника