Лишь 47% учащихся вернулись в школы и детские сады в "желтых" районах

По данным министерства образования, в первый день действия дифференцированного плана возвращения к очному обучению к учебе в образовательных учреждениях в тех районах, где это разрешило Командование тылом, вернулись около 172 тысяч учащихся.

Это около 47% от общего количества учащихся в "желтых" районах, где разрешено открытие образовательных учреждений.

Министр образования Йоав Киш подчеркнул, что "многие тысячи учащихся в муниципалитетах из "желтого" списка вернулись в учебные заведения – это первый шаг в постепенном и важном процессе".

Он сообщил, что побывал в школах региональных советов Эшколь и Хоф-Ашкелон, и именно во время визита министра во время ракетного обстрела из Ирана сработала ракетная тревога. Киш подчеркнул, что "ученики и сотрудники школы действовали организованно и безопасно".

"План открытия образовательных учреждений с защищенными пространствами позволяет постепенно возвращать образовательную рутину и укреплять устойчивость детей, семей и всего тыла, – отметил министр образования. – Следующим шагом системы образования станет утверждение исключений, которые позволят учреждениям специального образования работать в защищенном режиме по всей стране".