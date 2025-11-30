x
30 ноября 2025
Здоровье

Уровень заболеваемости ВИЧ в Израиле снизился на 22%

Инфекции
Минздрав
Медицинская статистика
время публикации: 30 ноября 2025 г., 20:32 | последнее обновление: 30 ноября 2025 г., 20:42
Уровень заболеваемости ВИЧ в Израиле снизился на 22%
Stephen Brashear/AP Content Services for AIDS Healthcare Foundation

Накануне Всемирного дня борьбы со СПИДом министерство здравоохранения опубликовало статистические данные, в соответствии с которыми в Израиле в 2024 году отмечено снижение количества новых случаев ВИЧ на 22%.

Всего в 2024 году в Израиле было зарегистрировано 317 новых случаев диагностики ВИЧ, что на 22% меньше, чем в 2023 году и снижает уровень заболеваемости с 4,1 до 3,2 новых случаев на 100 тысяч человек населения.

По данным Всемирной организации здравоохранения, в 2024 году у 1,3 миллиона человек в мире впервые выявили ВИЧ — это тот же показатель, что и в 2023 году. За тот же период 630 тысяч человек умерли от заболеваний, связанных с ВИЧ, включая туберкулез, повторные пневмонии, лимфому и другие. По состоянию на конец 2024 года в мире живут 40,8 миллиона человек с ВИЧ.

Регулярное медицинское наблюдение и постоянная антиретровирусная терапия предотвращают ухудшение состояния здоровья людей с ВИЧ и одновременно с этим предотвращают передачу вируса другим.

Минздрав рекомендует пройти тест на ВИЧ людям, вступающим в сексуальные отношения с новым партнером, тем, у кого много половых партнеров, новым репатриантам из регионов с высокой распространенностью ВИЧ и беременным женщинам. Анализ крови на ВИЧ можно сделать бесплатно в больничных кассах, в центрах по лечению СПИДа и в специализированных пунктах тестирования, таких как клиники по вопросам сексуального здоровья при минздраве и центр тестирования Ассоциации по борьбе со СПИДом.

Здоровье
