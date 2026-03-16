Google отключил ИИ-функцию, собирающую медицинские советы от врачей-любителей

Компания Google запустила новую поисковую функцию на базе искусственного интеллекта, которая показывала пользователям советы о здоровье, собранные от обычных людей со всего мира. В компании заявляли, что сервис под названием "Что советуют люди", основанный на рекомендациях незнакомых пользователей, демонстрирует возможности ИИ в улучшении доступа к медицинской информации. Однако, по словам трех источников, знакомых с ситуацией, позже Google незаметно убрал эту функцию, пишет The Guardian.

Представитель Google подтвердил, что раздел "Что предлагают пользователи" был закрыт. По его словам, это решение связано с более широким упрощением страницы поиска и не имеет отношения к вопросам качества или безопасности сервиса. Google отказалась от функции поиска на базе искусственного интеллекта, которая показывала пользователям советы о здоровье, собранные от непрофессионалов со всего мира. Решение было принято на фоне растущего внимания к тому, как компания использует ИИ для распространения медицинской информации.

Эти изменения происходят на фоне усиленного внимания к роли ИИ в медицинских рекомендациях. Расследование газеты The Guardian показало, что некоторые автоматически созданные сводки в обзорах Google AI могут содержать неточную или вводящую в заблуждение информацию о здоровье. Такие ИИ-резюме отображаются примерно для двух миллиардов пользователей в месяц и появляются над обычными результатами поиска на одном из самых посещаемых сайтов в мире. Сначала компания попыталась снизить значимость выводов расследования, заявив, что в этих сводках есть ссылки на авторитетные источники и рекомендации обращаться к врачам. Однако спустя несколько дней Google все же отключила часть ИИ-обзоров для некоторых медицинских запросов, хотя полностью функция не была удалена.