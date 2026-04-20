Употребление большого количества фруктов и овощей связано с риском развития рака легких

Обычно для укрепления здоровья и снижения риска онкологических и других заболеваний советуют есть больше фруктов, овощей и цельнозерновых продуктов. Однако новые данные, полученные в онкологическом центре USC Norris при Университете Южной Калифорнии, указывают на возможный неожиданный эффект для определенной группы людей. Исследование, представленное на ежегодной конференции Американской ассоциации исследований рака, показало: некурящие американцы младше 50 лет, придерживающиеся более "здорового" рациона, могут иметь повышенный риск развития рака легких.

Результаты оказались неожиданными: у молодых некурящих людей, которые питаются лучше среднего, вероятность столкнуться с этим заболеванием выше. Это ставит новые вопросы о возможных факторах риска, связанных даже с полезной на первый взгляд пищей. Одно из возможных объяснений – влияние окружающей среды, в частности пестицидов. Ученые отмечают, что в обычных (неорганических) фруктах, овощах и цельнозерновых продуктах может содержаться больше остатков химических веществ, чем в молочных продуктах, мясе и ряде переработанных продуктов. В пользу этой гипотезы говорит и тот факт, что у сельскохозяйственных работников, регулярно контактирующих с пестицидами, чаще диагностируют рак легких.

Исследование также выявило гендерные различия: среди молодых некурящих чаще болеют женщины, чем мужчины. При этом женщины в среднем употребляли больше фруктов, овощей и цельнозерновых продуктов. Традиционно рак легких связывали с пожилым возрастом (в среднем заболевание диагностируют в 71 год), курением и мужским полом. Несмотря на снижение уровня курения с 1980-х годов и общее уменьшение числа случаев болезни, в группе некурящих до 50 лет – особенно среди женщин – наблюдается рост заболеваемости.

Чтобы разобраться в причинах этой тенденции, ученые запустили проект по изучению рака легких у молодых людей. В нем приняли участие 187 пациентов, у которых болезнь диагностировали до 50 лет. Участники предоставили данные о своем образе жизни, питании, курении и медицинской истории. Большинство из них никогда не курили, а выявленные у них формы рака отличались от тех, что обычно связаны с курением. Ранее также было показано, что у людей младше 40 лет встречаются иные подтипы заболевания, чем у более старших пациентов.

Качество питания оценивали с помощью Индекса здорового питания (HEI) по шкале от 1 до 100. У молодых некурящих пациентов с раком легких средний показатель составил 65 баллов – выше, чем средний по стране (57). При этом у женщин этот показатель был, как правило, выше, чем у мужчин. Кроме того, участники исследования в среднем ели больше овощей, бобовых и цельнозерновых продуктов, чем типичный житель США: около 4,3 порции темно-зеленых овощей и бобовых и 3,9 порции цельных злаков в день, тогда как в среднем по стране эти показатели составляют 3,6 и 2,6 порции соответственно.