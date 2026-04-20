Минздрав сообщает об отмене запрета входить в воду на пляже Пальмахим

Министерство здравоохранения сообщает о нормальных результатах проб воды в Средиземном море в районе пляжа Пальмахим, в связи с чем ранее опубликованный запрет на купание отменяется. Прорыв канализационных труб, из-за которого в воду попали сточные воды, благополучно устранен.

Минздрав напоминает, что купание разрешено только на специально оборудованных признанных пляжах в период работы спасателей.