Здоровье

Эпидемия Эболы: ВОЗ собирает чрезвычайный комитет

время публикации: 19 мая 2026 г., 13:56 | последнее обновление: 19 мая 2026 г., 13:58
AP Photo/Constant Same Bagalwa

Всемирная организация здравоохранения проведет 19 мая заседание чрезвычайного комитета для обсуждения мер борьбы с вспышкой Эболы. Глава организации Тедрос Аданом Гебреисус заявил, что скорость распространения эпидемии вызывает значительное беспокойство.

По данным ВОЗ, в Демократической республике Конго в результате заболевания скончался 131 человек, зафиксировано более 500 случаев заражения. Еще по меньшей мере один человек умер в Уганде. При этом специалисты предупреждают: множество случаев остается не выявленными, и заболевших может быть вдвое больше.

При этом отмечается, что Эбола представляет особенную опасность для медицинского персонала, который находится в непосредственном контакте с больными. Среди инфицированных – работавший в ДРК американский врач, он эвакуирован в Германию.

