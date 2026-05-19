Эпидемия Эболы: ВОЗ собирает чрезвычайный комитет

Всемирная организация здравоохранения проведет 19 мая заседание чрезвычайного комитета для обсуждения мер борьбы с вспышкой Эболы. Глава организации Тедрос Аданом Гебреисус заявил, что скорость распространения эпидемии вызывает значительное беспокойство.

По данным ВОЗ, в Демократической республике Конго в результате заболевания скончался 131 человек, зафиксировано более 500 случаев заражения. Еще по меньшей мере один человек умер в Уганде. При этом специалисты предупреждают: множество случаев остается не выявленными, и заболевших может быть вдвое больше.

При этом отмечается, что Эбола представляет особенную опасность для медицинского персонала, который находится в непосредственном контакте с больными. Среди инфицированных – работавший в ДРК американский врач, он эвакуирован в Германию.