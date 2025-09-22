x
22 сентября 2025
Здоровье

Израильские ученые разработали метод лечения воспалений кишечника с помощью наночастиц

Израильские ученые
Нанотехнологии
Медицина
время публикации: 22 сентября 2025 г., 14:34
Израильские ученые разработали метод лечения воспалений кишечника с помощью наночастиц
Ученые Тель-Авивского университета разработали новый метод лечения воспалительных заболеваний кишечника с помощью особых молекул РНК, "упакованных" в наночастицы.

Исследователи Тель-Авивского университета создали новый метод лечения воспалительных заболеваний кишечника, таких как болезнь Крона и язвенный колит. Основой разработки стали заблокированные нуклеиновые кислоты (LNA) – особенно стабильный тип РНК, который ученые поместили в наночастицы для точной доставки к пораженным органам. Работа опубликована в журнале Nature Communications.

Команда использовала LNA-молекулы для подавления гена TNFα, играющего ключевую роль в развитии воспалительных процессов кишечника. Терапевтические молекулы заключили в специальные липидные (белковые) носители, обеспечивающие адресную доставку препарата непосредственно к месту воспаления.

Эксперименты на мышах с моделью хронических заболеваний кишечника показали хорошие результаты. Потребовалась доза в 30 раз меньше по сравнению с предыдущими исследованиями, где LNA-молекулы вводились без липидной оболочки. При этом все маркеры воспаления значительно улучшились, а побочные эффекты полностью отсутствовали.

До недавнего времени LNA-молекулы считались перспективными для генной терапии, но их клиническое применение было ограничено необходимостью введения очень больших доз, что приводило к серьезным побочным эффектам и высокой стоимости лечения. Новый метод решает эти проблемы благодаря точечной доставке активных веществ.

Ученые подчеркивают, что технология открывает путь к созданию LNA-препаратов не только для лечения воспалительных заболеваний кишечника, но и для широкого спектра других патологий, включая редкие генетические нарушения, сердечно-сосудистые заболевания и неврологические болезни Паркинсона и Хантингтона.

Ученые планируют в ближайшее время перейти к клиническим испытаниям на людях и созданию нового класса эффективных препаратов для лечения хронических воспалительных заболеваний.

