Резервист подобрал собаку на севере: 22 человека проходят профилактическое лечение от бешенства

Военнослужащий-резервист, проходивший службу у северной границы, подобрал брошенную в этом районе собаку и во время отпуска привез ее домой. Через две недели собака напала на него, после чего выяснилось, что она больна бешенством. С собакой контактировали 22 человека, включая пятилетнюю дочь резервиста, его жену, ветеринаров, соседей и сослуживцев.

Как сообщает Walla, в ходе эпидемиологического расследования, проведенного ветеринарной службой министерства сельского хозяйства, выяснилось, что и сам резервист, и человек, которому он затем передал собаку, солгали о ее реальном происхождении: резервист сказал, что нашел ее в поле в Раанане.

Он также утверждал, что животное не контактировало с другими военнослужащими, тогда как оказалось, что он вез в своей машине троих сослуживцев, которые вместе с ним подобрали собаку и продолжили вместе с ней долгую поездку в центр страны.

В ветеринарной службе подчеркнули, что причастные "не понимают значения контакта с животным, у которого подтверждено бешенство, и всей тяжести ситуации". Там предупредили, что сокрытие информации или отказ говорить правду затрудняют установление всех контактировавших, а это "может закончиться катастрофой", ведь бешенство неизлечимо и смертельно.

С начала года в Израиле выявлено уже 45 случаев бешенства – это рекордный показатель, свидетельствующий о продолжающемся росте заболеваемости. С 2000 года средний годовой показатель составлял 32 случая, а в 2025 году было зарегистрировано 103 случая. Большинство эпизодов фиксируется на севере страны, однако есть опасения, что болезнь распространится южнее – в том числе после того, как собаки с бешенством были обнаружены в Модиине, Рош а-Аине, Кфар-Сабе.