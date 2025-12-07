Возле базы "Махане Хорон" в Самарии найден больной бешенством щенок

Министерство здравоохранения сообщает о выявлении щенка, зараженного бешенством, возле базы "Махане Хорон" в Самарии. 27 человек, контактировавших с больным животным, направлены на получение профилактического лечения от бешенства. Сообщение о больном щенке поступило 5 декабря.

Минздрав просит всех, кто сам или чьи домашние животные могли контактировать в районе инцидента с больным или бродячим животным в период с 20 ноября по 4 декабря включительно, срочно обратиться в окружное бюро здравоохранения ("лишкат бриют" Петах-Тиквы по телефону 03-9051818 или в ближайшее бюро здравоохранения для оценки необходимости профилактического лечения.

После окончания рабочего дня и в выходные необходимо обращаться в приемное отделение больницы.

Минздрав обращается к родителям с просьбой выяснить у детей, не трогали ли они подозрительных животных, а владельцам домашних питомцев настоятельно рекомендуется связаться с муниципальным ветеринаром и проверить актуальность прививок.

Ведомство напоминает: при укусе или царапине, полученным при контакте с животным, необходимо как можно скорее промыть рану водой с мылом, обработать дезинфицирующим раствором и обратиться в управление здравоохранения для решения вопроса о профилактике бешенства.