Измерение обхвата шеи может выявить скрытые риски для сердца

На протяжении десятилетий врачи использовали такие показатели, как индекс массы тела (ИМТ) и соотношение талии к бедрам, чтобы оценивать риск хронических заболеваний. Однако все больше исследований указывает на еще один важный, но часто игнорируемый параметр – окружность шеи. ИМТ отражает соотношение веса и роста и примерно оценивает долю жира в организме, но этот показатель не всегда точен – например, у человека с развитой мускулатурой он может быть высоким без избыточного жира. Поэтому измерение окружности шеи дает дополнительное представление о состоянии организма.

Исследования показывают, что люди с относительно широкой шеей чаще сталкиваются с серьезными нарушениями здоровья, пишет издание The Conversation. Основная причина кроется в распределении жира – особенно в верхней части тела. Жировые отложения в этой области выделяют в кровь больше жирных кислот, что может нарушать регуляцию уровня холестерина, сахара и сердечного ритма. Таким образом, окружность шеи становится наглядным маркером висцерального жира – опасного типа, который накапливается вокруг внутренних органов. Данные, подтверждающие связь между окружностью шеи и состоянием здоровья, достаточно убедительны. Люди с более толстой шеей чаще страдают от сердечно-сосудистых заболеваний – таких как гипертония, мерцательная аритмия и сердечная недостаточность.

Особую тревогу вызывает мерцательная аритмия, поскольку она сопровождается нерегулярным сердцебиением и нарушением кровотока, повышая риск образования тромбов и инсульта. Со временем такие нарушения могут привести к перегрузке сердечной мышцы и развитию сердечной недостаточности. Также выявлена связь между увеличенной окружностью шеи и ишемической болезнью сердца, при которой сужение артерий ограничивает поступление кислорода к сердцу. Однако риски не ограничиваются только сердечно-сосудистой системой. У людей с большим обхватом шеи чаще развивается диабет 2-го типа и гестационный диабет, что со временем может привести к серьезным осложнениям – повреждению нервов, ухудшению зрения и даже ампутации конечностей.

Нарушения сна представляют собой еще одну проблему: утолщенная шея является известным фактором риска обструктивного апноэ сна – состояния, при котором дыхание периодически останавливается во время сна. Это вызывает хроническую усталость и дополнительно нагружает сердце и сосуды. Кроме того, люди с апноэ чаще попадают в аварийные ситуации из-за сонливости и снижения концентрации. Исследования показывают, что мужчины с окружностью шеи 43 см и выше, а женщины с окружностью 35,5 см и выше имеют повышенный риск для здоровья.

Что особенно важно, эти риски не ограничиваются людьми с избыточным весом. Даже при нормальном ИМТ человек может находиться в группе повышенного риска, если окружность шеи превышает указанные значения. Каждый дополнительный сантиметр за пределами этого диапазона увеличивает вероятность госпитализации и преждевременной смерти.