09 октября 2025
Здоровье

Седьмая жертва: в Иерусалиме от кори скончался полуторагодовалый малыш

Инфекции
Минздрав
Дети
время публикации: 09 октября 2025 г., 20:58 | последнее обновление: 09 октября 2025 г., 21:06
Седьмая жертва: в Иерусалиме от кори скончался полуторагодовалый малыш
Flash90. Фото: М.Шай

Министерство здравоохранения сообщило о седьмом случае смерти от кори: в Иерусалиме скончался младенец в возрасте одного года и четырех месяцев. Он не был вакцинирован от кори и умер в результате осложнений болезни. Все семь умерших за нынешнюю вспышку кори детей были моложе двух с половиной лет.

Корь – это очень заразное вирусное заболевание, проявляющееся в виде высокой температуры, общего плохого самочувствия, насморка и сыпи, которое передается воздушно-капельным путем и может приводить к серьезным осложнениям и летальному исходу. В 90% случаев при контакте невакцинированного человека с больным происходит заражение.

При появлении симптомов и до медицинского обследования важно избегать пребывания в общественных местах, таких как торговые центры, общественный транспорт и т.д. При необходимости посещения поликлиники или отделения неотложной помощи важно согласовать приезд и сообщить персоналу при прибытии в медицинское учреждение.

В минздраве подчеркивают, что те, кто контактировал с больными корью, должны пройти обследование и вакцинацию в соответствии с инструкцией. Беременным женщинам, не получившим две дозы вакцины, людям с иммунодефицитом по той или иной причине, а также младенцам, которые, возможно, находились рядом с больным корью, необходимо обратиться к лечащему врачу для рассмотрения возможности пассивной иммунизации против кори.

Минздрав рекомендует всем израильтянам проверить свой статус вакцинации в соответствии с действующей в Израиле схемой. Вы должны были получить две порции вакцины от кори с возраста одного года с интервалом между ними в один месяц.

Здоровье
