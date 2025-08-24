Обнаружено, что нейроны мозга помогают стабилизировать уровень сахара в крови ночью

Группа нейронов в гипоталамусе (области в промежуточном мозге) помогает поддерживать уровень глюкозы в крови в обычных, нестрессовых условиях, согласно исследованию, опубликованному в журнале Molecular Metabolism. Работа, проведенная учеными из Мичиганского университета, была сосредоточена на нейронах в вентромедиальном ядре гипоталамуса, области мозга, которая влияет на голод, регуляцию температуры, страх и сексуальное поведение.

Исследовательская группа изучила специфическую популяцию клеток, известную как нейроны VMHCckbr. Эти нейроны экспрессируют рецептор холецистокинина b, белка, который влияет на передачу сигналов в мозге и кишечнике. Используя мышиные модели, исследователи инактивировали эти нейроны, чтобы наблюдать, как регуляция глюкозы влияет на отсутствие их входа. Результаты показали, что нейроны VMHCckbr способствуют поддержанию уровня глюкозы в крови во время повседневной деятельности. Это включает в себя раннее окно голодания между последним приемом пищи в течение дня и пробуждением, период, когда уровень сахара в крови начинает падать.

Исследование дало понять, что нейроны VMHCckbr способствуют процессу, называемому липолизом, расщеплению жира на компоненты, включая глицерин. Глицерин может использоваться печенью для производства глюкозы, помогая поддерживать уровень сахара в крови в течение ночи. У мышей с активированными нейронами VMHCckbr исследователи обнаружили повышенный уровень глицерина, что согласуется с увеличением липолиза. Эта активность, по-видимому, поддерживает метаболическую стабильность в первые часы сна, обеспечивая достаточное количество глюкозы. Исследователи отметили, что этот процесс происходит до того, как другие системы регуляции глюкозы, такие как те, которые запускаются при более длительном голодании или чрезвычайных ситуациях с низким уровнем сахара в крови, становятся активными.

Исследователи предполагают, что гиперактивность этих нейронов может способствовать повышению липолиза, наблюдаемому у людей с преддиабетом. Тем не менее, нейроны VMHCckbr, по-видимому, не контролируют другие пути регуляции глюкозы, что указывает на то, что различные популяции нейронов могут быть ответственны за управление уровнем сахара в крови с помощью дополнительных механизмов. Полученные данные также свидетельствуют о том, что регуляция глюкозы в мозге не контролируется одним переключателем. Вместо этого различные наборы нейронов могут играть различные роли в зависимости от физиологического контекста, будь то в состоянии стресса, во время кормления или натощак.