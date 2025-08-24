У людей с фигурой "в форме яблока" риск старения сердца выше

Согласно масштабному исследованию, скрытый абдоминальный жир способствует ускоренному старению сердца, тогда как жировые отложения в области бедер и ягодиц могут оказывать защитное действие против возрастных изменений у женщин.

Хотя старение само по себе является основным фактором риска развития сердечно-сосудистых заболеваний, остается неясным, почему у одних людей оно происходит быстрее, чем у других. Исследователи из Лаборатории медицинских наук Медицинского исследовательского совета (MRC) в Лондоне предполагают, что висцеральный жир может играть ключевую роль в ускорении износа сердца и сосудистой системы.

Ученые также обнаружили гендерные различия: у женщин жир в области бедер и ягодиц, напротив, может оказывать защитное действие и замедлять старение сердца. Работа была опубликована в журнале European Heart Journal. В рамках исследования были проанализированы данные 21241 участника из британского биобанка, включая полное сканирование тела для точного определения объема и расположения жировых отложений. Данные из Британского биобанка включали детальные снимки сердца и сосудистой системы. С помощью искусственного интеллекта исследователи анализировали эти изображения, выявляя характерные признаки старения органов, такие как воспаление и утолщение тканей. На основе этого каждому участнику определяли так называемый "биологический возраст сердца", который затем сравнивался с его фактическим возрастом на момент проведения сканирования.

Анализ показал, что ускоренное старение сердца тесно связано с увеличением объема висцерального жира – того самого внутреннего жира, который накапливается глубоко в брюшной полости и окружает внутренние органы, такие как печень, кишечник и желудок. Этот тип жировых отложений не виден внешне, и даже у людей с нормальным весом может быть его избыточное количество.

Исследование также выявило, что висцеральный жир ассоциируется с повышенным уровнем воспаления в организме, что, как предполагается, может способствовать ускоренному старению.

Ученые обнаружили и половые различия: у мужчин, как правило, жир откладывается по так называемому "яблочному типу" – в области живота, и именно такое распределение жира оказалось особенно тесно связано с преждевременным старением сердца у мужчин. В отличие от мужчин, у женщин генетическая склонность к накоплению жира в области бедер и ягодиц – так называемая "грушевидная" форма тела – оказалась связана с защитным эффектом от старения сердца.

Также было установлено, что у женщин до наступления менопаузы более высокий уровень эстрогена связан с замедлением процессов старения сердца. Ученые предполагают, что гормональные факторы, в частности эстроген, могут играть важную роль в защите сердечно-сосудистой системы от преждевременного износа.