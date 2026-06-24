Минздрав предупредил, о краже тхины с сальмонеллой, которая может оказаться в продаже

Министерство здравоохранения сообщило, что тхина компании "Тхинат а-Насих", которая подлежала уничтожению, украдена и может попасть на прилавки магазинов.

В сообщении минздрава отмечается, что несколько месяцев назад в партии тхины были обнаружены следы сальмонеллы и продукция была отозвана из продажи. В минздраве подозревают, что опасный продукт не был уничтожен, в связи с его "исчезновением" была подана жалоба в полицию.

Минздрав призывает потребителей воздержаться от покупки и употребления тхины марки "Тхинат а-Насих", срок годности которой истекает в период с 13 июля 2027 года по 6 ноября 2027 года включительно. Речь идет о тхине "Аль Амир", упаковки по 450 г, 900 г, 17 кг; "Тааман", упаковки по 450 г, очищенная и цельная тхина; "Рами Леви", упаковки по 500 г, очищенная и цельная, "Рами Леви" 1 кг, очищенная, "А-Насих" очищенная, упаковки по 450 г и промышленные упаковки по 17 кг, "А-Насих" цельная тхина, упаковки по 450 г, KAPRI 450 г и 900 г, "Гаргир а-Захав" – 500 г.

У здоровых людей бактерии сальмонеллы могут вызывать заболевание, проявляющееся лихорадкой, диареей (иногда с кровью), тошнотой, рвотой и болями в животе. В редких случаях могут возникнуть осложнения. У чувствительных групп населения, таких как маленькие дети, люди с ослабленной иммунной системой и пожилые люди, бактерии сальмонеллы могут вызвать серьезные осложнения, которые иногда приводят к летальному исходу.