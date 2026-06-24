Носимые устройства могут выявлять побочные эффекты противораковой терапии на ранних стадиях

Исследователи изучают возможность использования носимых устройств для более раннего выявления побочных эффектов онкологического лечения. Например, умные часы и другие сенсоры могут непрерывно отслеживать показатели организма и замечать изменения в состоянии пациента еще до того, как они станут клинически заметными.

Суть подхода заключается в том, что во время противораковой терапии организм часто реагирует изменениями в активности, сердечном ритме, сне и других физиологических параметрах. Носимые устройства фиксируют эти отклонения в реальном времени и передают данные врачам или системам анализа.

По мнению ученых, это может помочь быстрее реагировать на осложнения лечения – например, корректировать дозировки препаратов или снижать риск тяжелых побочных эффектов. Особенно это важно для пациентов, проходящих интенсивную терапию, где побочные реакции могут развиваться быстро.

Также исследователи отмечают, что такие технологии способны сделать наблюдение за пациентами более постоянным и менее зависимым от редких визитов в клинику. Это потенциально повышает безопасность лечения и улучшает качество жизни пациентов. Хотя технология пока находится на стадии активного изучения, результаты выглядят перспективно: носимые устройства могут стать важным инструментом раннего предупреждения осложнений при онкологической терапии.