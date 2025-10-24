В самолете, летевшем в Краков из Тель-Авива и обратно, был больной корью

Министерство здравоохранения опубликовало предупреждение к общественности о заболевшем корью человеке, который совершал перелеты между Тель-Авивом и Краковом и мог заразить множество людей.

По данным эпидемиологического расследования, проведенного окружным управлением здравоохранения Центрального округа, пассажир летел рейсом авиакомпании Wizz Air W6 2098 из Тель-Авива в Краков в воскресенье, 19 октября 2025 года, вылетевшим в 11:00, а затем возвращался рейсом W6 2097 из Кракова в Тель-Авив во вторник, 21 октября 2025 года, прибывшим в Бен-Гурион в 10:00.

Министерство просит всех, кто находился на этих рейсах, проверить, вакцинированы ли они от кори в соответствии с рекомендациями. В частности, беременным женщинам, не получившим две дозы вакцины, лицам с ослабленным иммунитетом и детям младше года, находившимся на этих рейсах, рекомендуется обратиться в ближайшее окружное бюро здравоохранения ("Лишкат бриют") для рассмотрения вопроса о введении пассивной (иммуноглобулиновой) профилактики кори.

Корь – это очень заразное вирусное заболевание, проявляющееся в виде высокой температуры, общего плохого самочувствия, насморка и сыпи, которое передается воздушно-капельным путем и может приводить к серьезным осложнениям и летальному исходу. В 90% случаев при контакте невакцинированного человека с больным происходит заражение.

При появлении симптомов и до медицинского обследования важно избегать пребывания в общественных местах, таких как торговые центры, общественный транспорт и т.д. При необходимости посещения поликлиники или отделения неотложной помощи важно согласовать приезд и сообщить персоналу при прибытии в медицинское учреждение.

В минздраве подчеркивают, что те, кто контактировал с больными корью, должны пройти обследование и вакцинацию в соответствии с инструкцией. Беременным женщинам, не получившим две дозы вакцины, людям с иммунодефицитом по той или иной причине, а также младенцам, которые, возможно, находились рядом с больным корью, необходимо обратиться к лечащему врачу для рассмотрения возможности пассивной иммунизации против кори.

Минздрав рекомендует всем израильтянам проверить свой статус вакцинации в соответствии с действующей в Израиле схемой. Вы должны были получить две порции вакцины от кори с возраста одного года с интервалом между ними в один месяц.