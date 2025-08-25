x
25 августа 2025
|
последняя новость: 13:32
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
25 августа 2025
|
25 августа 2025
|
последняя новость: 13:32
25 августа 2025
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Здоровье

13-летний мальчик заразился в поездке малярией, он в тяжелом состоянии

Инфекции
Больницы
время публикации: 25 августа 2025 г., 13:13 | последнее обновление: 25 августа 2025 г., 13:20
13-летний мальчик заразился в поездке малярией, он в тяжелом состоянии
Yonatan Sindel/Flash90

В реанимационном отделении больницы "Шиба" госпитализирован 13-летний подросток, у которого диагностировали малярию после поездки с семьей в Танзанию. Мальчик находится в тяжелом, но стабильном состоянии.

В субботу вечером подросток поступил в приемный покой больницы с жалобами на высокую температуру. В ходе проверок у него было выявлено тропическое заболевание, и врачи начали немедленное лечение. Медики подчеркивают, что в тяжелых случаях борьба с малярией может быть очень непростой.

Профессор Эяль Лешем, возглавляющий отделение медицины путешественников и тропических болезней в больнице "Шиба", рассказал в интервью "Кан Бет" о важности проведения профилактического лечения малярии перед поездками в тропические страны, особенно в страны Африки, где риск заболевания гораздо выше.

Малярия - инфекционное заболевание, переносчиками которого являются комары. Основные симптомы заболевания: лихорадка, озноб, головная боль, анемия, рвота, боль в суставах, судороги.

Здоровье
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Здоровье // 08 июля 2025

Первое в мире лекарство от малярии для новорожденных получило одобрение
// https://www.newsru.co.il/ // Здоровье // 06 ноября 2020

В больнице Нагарии от малярии умер мужчина, вернувшийся из Африки
// https://www.newsru.co.il/ // Спорт // 22 апреля 2018

От малярии скончался 18-летний футболист сборной Малави
// https://www.newsru.co.il/ // Здоровье // 17 октября 2017

Минздрав рекомендует привиться от малярии перед поездкой на Северный Кипр