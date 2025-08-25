13-летний мальчик заразился в поездке малярией, он в тяжелом состоянии

В реанимационном отделении больницы "Шиба" госпитализирован 13-летний подросток, у которого диагностировали малярию после поездки с семьей в Танзанию. Мальчик находится в тяжелом, но стабильном состоянии.

В субботу вечером подросток поступил в приемный покой больницы с жалобами на высокую температуру. В ходе проверок у него было выявлено тропическое заболевание, и врачи начали немедленное лечение. Медики подчеркивают, что в тяжелых случаях борьба с малярией может быть очень непростой.

Профессор Эяль Лешем, возглавляющий отделение медицины путешественников и тропических болезней в больнице "Шиба", рассказал в интервью "Кан Бет" о важности проведения профилактического лечения малярии перед поездками в тропические страны, особенно в страны Африки, где риск заболевания гораздо выше.

Малярия - инфекционное заболевание, переносчиками которого являются комары. Основные симптомы заболевания: лихорадка, озноб, головная боль, анемия, рвота, боль в суставах, судороги.