Израильские ученые показали, как вирусы и грибки вместе атакуют легкие, предложив способ борьбы

Ученые Еврейского университета Иерусалима обнаружили, что вирус внутри грибка усиливает его способность вызывать тяжелые инфекции у млекопитающих и предложили новый метод борьбы с патогеном.

Ученые сделали открытие, которое может изменить подход к лечению грибковых инфекций. Они обнаружили, что вирус, живущий внутри грибка Aspergillus fumigatus, значительно повышает способность патогена выживать и вызывать тяжелые заболевания у млекопитающих. Удаление вируса сделало грибок менее опасным, а противовирусное лечение повысило выживаемость зараженных организмов.

Результаты работы опубликованы в журнале Nature Microbiology.

Aspergillus fumigatus печально известен как возбудитель большинства грибковых инфекций у людей. Он особенно опасен для пациентов с ослабленным иммунитетом. В этом случае смертность от инфекций достигает 50%. Команда установила, что РНК-вирус, тихо живущий внутри грибка, действует как скрытый усилитель для патогена.

Чтобы проверить влияние вируса, исследователи удалили его из грибковых штаммов и сравнили их поведение с зараженными вирусом образцами. Как показали эксперименты, грибки без вирусов потеряли способность эффективно размножаться, оказались хуже защищены и стали значительно менее опасными при попадании в легкие млекопитающих.

Результаты показывают, что микровирусы могут играть тихую, но критически важную роль в развитии грибковых заболеваний у людей – роль, которая долгое время оставалась незамеченной учеными и врачами. Наиболее многообещающим оказалось то, что противовирусное лечение во время инфекции повышало выживаемость в экспериментальной модели на млекопитающих.

Работа открывает путь к новому методу лечения грибковых инфекций. Воздействуя на вирус внутри грибка, можно ослабить патоген до такой степени, чтобы иммунная система или существующие противогрибковые препараты смогут эффективно с ним бороться. Работа особенно важна в мире, где грибковые патогены становятся все более устойчивыми к лекарствам.