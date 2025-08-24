Первый случай заражения корью выявлен в Беэр-Шеве. До этого заболевание распространялось, главным образом, в Иерусалиме, Бейт-Шемеше, Модиин-Илите и Бней-Браке.

По информации сайта Walla News, на прошлой неделе девочка была доставлена в пункт скорой медицинской помощи больничной кассы "Маккаби". Действуя в соответствии с инструкциями, пациентка была помещена в изолятор, а затем переведена в больницу.

Информация о пациентке передана в министерство здравоохранения.

С начала вспышки в Израиле зафиксировано 410 случаев заболевания. Трое детей скончались в результате болезни.