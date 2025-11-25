Одиннадцатая смерть: годовалый малыш умер от осложнений кори

Министерство здравоохранения сообщило об одиннадцатом случае смерти ребенка от осложнений кори: во вторник, 25 ноября, скончался годовалый малыш, не получивший прививки против кори. Как и в большинстве других случаев, речь идет о здоровом ребенке без фоновых заболеваний, который просто не был вакцинирован, и поэтому оказался беззащитен против осложнений болезни.

Минздрав напоминает: корь это крайне заразное заболевание, риск заражения которым можно сильно сократить с помощью безопасной и эффективной вакцинации. По обновленным рекомендациям министерства здравоохранения, рекомендуется прививать всех детей в возрасте одного года и в возрасте шести лет (в рамках стандартной программы вакцинации). В районах, где наблюдается вспышка заболеваемости, рекомендуется перенести вторую дозу вакцины на возраст полутора лет.

Районы, где в данный момент зафиксирована вспышка заболеваемости корью: Иерусалим, Бейт-Шемеш, Бней-Брак, Хариш, Модиин-Илит, Нацрат-Илит (Ноф а-Галиль), Кирьят-Гат, Ашдод, Цфат, Нетивот, Хайфа, Тверия, Мате-Биньямин и Ткоа. В этих районах можно прийти в "Типат Халав", в больничные кассы и в специальные пункты вакцинации без предварительной записи и сделать прививку.

Минздрав рекомендует непривитым людям и родителям младенцев в возрасте от шести до 11 месяцев, получивших только одну дозу вакцины, избегать участия в массовых мероприятиях, особенно в городах с высоким риском заражения.

Ознакомиться со статистикой заболеваемости по стране можно на специальном информационном портале министерства здравоохранения.