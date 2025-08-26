В больнице "Асута" пациентке прооперировали не тот глаз

Хирург-офтальмолог в частной больнице "Асута Рамат а-Хаяль" в Тель-Авиве, который должен был сделать операцию по устранению косоглазия, по ошибке прооперировал пациентке не тот глаз.

Операция пациентки планировалась на правом глазу, но во время подготовки старшая операционная медсестра была неожиданно вызвана в другое отделение. Заменивший ее медбрат не получил надлежащего инструктажа в рамках подготовки к операции. В результате не была проведена повторная проверка показаний, и оперирующий врач начал выполнять процедуру на левом глазу.

Ошибка была обнаружена только во время заполнения отчета после операции. Пациентку вернули в операционную и прооперировали на правильном глазу.

Состояние пациентки оценивается как нормальное. Руководство больницы поставило в известность об инциденте министерство здравоохранения. Принимавший участие в операции персонал отправлен в принудительный отпуск до завершения проверки.