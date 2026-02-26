Глава Совета по правам человека заявил о необходимости "разоблачить" фразу Довлатова о 4 млн доносов

Председатель Совета по правам человека при президенте России Валерий Фадеев выступил на заседании ученого совета Российского военно-исторического общества, посвященном 70-летию доклада Никиты Хрущева о разоблачении культа личности Сталина на XX партийном съезде.

Фадеев заявил о необходимости "разоблачения" фразы Сергея Довлатова о написанных в сталинские времена четырех миллионов доносов. По мнению главы Совета по правам человека, тем самым писатель фактически намекает, что граждане СССР были причастны к большому террору.

"Действительно было написано четыре миллиона доносов и, если были доносы, – кто их писал? Миллионы граждан, или специально обученные доносчики, или их в НКВД заставляли? Это же фраза ходовая и все на нее опираются. Если это не так, давайте ее разоблачим, потому что это политически очень сильная фраза", – заявил оратор.

Что касается самого доклада "О преодолении культа личности и его последствий", то, по мнению Фадеева, выступление Хрущева содержало много полуправды и неправды, и в современном российском обществе нет однозначной оценки Сталина и его деятельности.

Фадеев выступил против проекта увековечения жертв сталинских репрессий "Последний адрес", -заявив, что это не мемориальный, а политический проект. При этом он заявил, что фонды ликвидированного музея ГУЛАГа должны быть сохранены, сообщает "Медуза".