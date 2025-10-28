x
28 октября 2025
28 октября 2025
28 октября 2025
28 октября 2025
Здоровье

Минздрав
Онкология
время публикации: 28 октября 2025 г., 21:44
Минздрав Израиля проверяет подозрение на сбой в тестах на предрасположенность к раку груди
Министерство здравоохранения объявило сегодня о подозрении на сбой в диагностическом тесте на мутацию в гене BRCA типа NanoChip компании Gamidor.

Тест BRCA предназначен для выявления генетических мутаций, которые могут значительно повысить риск рака молочной железы и яичников.

У пациентки одной из больничных касс был диагностирован рак груди через несколько месяцев после проведения проверки с отрицательным результатом. Повторная проверка после диагностирования рака подтвердила наличие склонности к этому заболеванию.

Проведенная больничной кассой проверка данных задним числом выявила еще один подобный случай.

В министерстве здравоохранения сейчас выясняют, идёт ли речь об единичных ошибках в рамках статистической погрешности, о точечном сбое в считывании теста или о дефекте самого продукта. Если выяснится, что речь идёт о неисправности в наборе, будет проверено, касается ли она всех наборов такого типа или только определённой партии.

В министерстве подчеркивают, что в настоящее время нет необходимости в обращении в больничные кассы для проведения повторной проверки. После установки причины проблемы женщинам, которым потребуется дополнительная проверка, будет направлено отдельное уведомление.

Напомним, что всего несколько дней назад был обнаружен сбой в гормональном тесте компании Roche, который используется для направления лечения рака молочной железы, однако в министерстве здравоохранения поясняют, что между двумя случаями нет никакой связи.

