Минздрав сообщил о проблемах в тестовых наборах для определения типа опухоли компании Roche
время публикации: 26 октября 2025 г., 18:22 | последнее обновление: 26 октября 2025 г., 18:22
Министерство здравоохранения сообщило о проблемах, выявленных в партии тестовых наборов компании Roche, используемых для выявления гормональных рецепторов в злокачественных новообразованиях.
Снижение интенсивности окрашивания результатов теста могло повлиять на интерпретацию результатов и на принятие решения о лечении пациента.
Минздрав распорядился немедленно прекратить использование наборов тестов из бракованной партии, остатки партии уничтожить, и повторно проверить все случаи, в которых при диагностике применялись наборы из проблемной партии. Об этом сообщил сайт "Мако".
