26 октября 2025
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
26 октября 2025
26 октября 2025
26 октября 2025
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
Здоровье

Минздрав сообщил о проблемах в тестовых наборах для определения типа опухоли компании Roche

Онкология
Минздрав
время публикации: 26 октября 2025 г., 18:22 | последнее обновление: 26 октября 2025 г., 18:22
Минздрав сообщил о проблемах в тестовых наборах для определения типа опухоли компании Roche
Wikipedia.org. Фото: Michielverbeek

Министерство здравоохранения сообщило о проблемах, выявленных в партии тестовых наборов компании Roche, используемых для выявления гормональных рецепторов в злокачественных новообразованиях.

Снижение интенсивности окрашивания результатов теста могло повлиять на интерпретацию результатов и на принятие решения о лечении пациента.

Минздрав распорядился немедленно прекратить использование наборов тестов из бракованной партии, остатки партии уничтожить, и повторно проверить все случаи, в которых при диагностике применялись наборы из проблемной партии. Об этом сообщил сайт "Мако".

Здоровье
