Минздрав сообщил о проблемах в тестовых наборах для определения типа опухоли компании Roche

Министерство здравоохранения сообщило о проблемах, выявленных в партии тестовых наборов компании Roche, используемых для выявления гормональных рецепторов в злокачественных новообразованиях.

Снижение интенсивности окрашивания результатов теста могло повлиять на интерпретацию результатов и на принятие решения о лечении пациента.

Минздрав распорядился немедленно прекратить использование наборов тестов из бракованной партии, остатки партии уничтожить, и повторно проверить все случаи, в которых при диагностике применялись наборы из проблемной партии. Об этом сообщил сайт "Мако".