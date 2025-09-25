x
25 сентября 2025
|
последняя новость: 15:49
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
25 сентября 2025
|
25 сентября 2025
|
последняя новость: 15:49
25 сентября 2025
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Здоровье

Бактерии кариеса могут спровоцировать болезнь Паркинсона

Исследования
Медицина
время публикации: 25 сентября 2025 г., 14:57 | последнее обновление: 25 сентября 2025 г., 14:10
Streptococcus mutans под микроскопом
Wikipedia.org. Фото: Dmcdevit

Международная команда исследователей выявила механизм, объясняющий, как метаболиты, вырабатываемые бактериями ротовой полости, попадая в кишечник, способны способствовать развитию болезни Паркинсона. Итоги работы были опубликованы в журнале Nature Communications.

Ученые выявили, что в кишечном микробиоме пациентов с болезнью Паркинсона содержится большее количество Streptococcus mutans – известной ротовой бактерии, вызывающей кариес. Особенно важно, что S. mutans вырабатывает фермент уроканатредуктазу (UrdA) и метаболит имидазолпропионат (ImP). Оба вещества обнаружены в повышенных концентрациях в кишечнике и крови больных. Предполагается, что ImP способен проникать в системный кровоток, достигать мозга и вызывать гибель дофаминергических нейронов.

В экспериментах на мышах исследователи либо вводили в кишечник S. mutans, либо генетически модифицировали E. coli для экспрессии UrdA. В результате у животных фиксировались повышенные уровни ImP в крови и мозге, а также проявления, характерные для болезни Паркинсона: утрата дофаминергических нейронов, усиленное нейровоспаление, двигательные нарушения и усиленная агрегация альфа-синуклеина – белка, играющего ключевую роль в развитии заболевания.

Последующие эксперименты показали, что выявленные эффекты обусловлены активацией сигнального белкового комплекса mTORC1. При лечении мышей ингибитором mTORC1 наблюдалось заметное снижение нейровоспаления, гибели нейронов, агрегации альфа-синуклеина и двигательных нарушений. Эти результаты указывают на то, что воздействие на микробиом полости рта и кишечника, а также на его метаболиты может стать основой для разработки новых терапевтических подходов к лечению болезни Паркинсона.

Здоровье
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Здоровье // 07 сентября 2025

Ультразвуковой "шлем" может лечить болезнь Паркинсона неинвазивным способом
// https://www.newsru.co.il/ // Здоровье // 02 сентября 2025

Трехминутный тест помогает выявить людей с повышенным риском развития болезни Альцгеймера