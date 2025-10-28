x
Иммунные клетки, вызывающие аллергию, оказались сильными защитниками от грибковой инфекции

Израильские ученые
Исследования
Инфекции
время публикации: 28 октября 2025 г., 14:36 | последнее обновление: 28 октября 2025 г., 14:36
Иммунные клетки, вызывающие аллергию, оказались сильными защитниками от грибковой инфекции
Wikipedia.org. Фото: Blausen Medical

Ученые из Еврейского университета Иерусалима выяснили, что особый вид лейкоцитов – эозинофилы – способен бороться с опасной грибковой инфекцией.

Эозинофилы – это белые кровяные клетки, составляющие всего 1-5% от всех лейкоцитов. Эволюционно они возникли для борьбы с многоклеточными паразитами, особенно гельминтами (червями). Эти паразиты были одной из главных опасностей для наших предков. В современном мире ситуация изменилась, но эозинофилы перестроиться не успели.

Сегодня эти клетки устойчиво ассоциируются с аллергией и астмой – состояниями, при которых иммунная система ошибочно принимает безобидные вещества вроде пыльцы или пыли за паразитарную угрозу и запускает мощную атаку эозинофилов против собственных тканей организма.

Новое исследование, опубликованное в Nature Communications, показало неожиданную сторону эозинофилов. Оказалось, что они способны распознавать и атаковать грибок Candida albicans, который вызывает смертельно опасные инфекции у людей с ослабленным иммунитетом.

Ключевую роль играет рецептор CD48 на поверхности эозинофилов. Он связывается с грибковым белком Als6, помогая клеткам иммунитета распознавать инфекцию. Это взаимодействие запускает выброс токсичных белков, которые атакуют и подавляют грибок.

Грибковые инфекции, в том числе Candida albicans, крайне трудно поддаются лечению и остаются серьезной угрозой в больницах. Открытие защитной функции эозинофилов меняет представление об этих клетках и открывает путь к новым терапевтическим стратегиям.

Ученые считают, что использование защитного потенциала этих редких клеток поможет улучшить лечение пациентов, уязвимых к грибковым заболеваниям.

