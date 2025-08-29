Алкоголь открывает шлюзы для вредных бактерий. Новое исследование

Алкоголь-ассоциированное заболевание печени (АБП) остается одной из главных причин трансплантации и смертности во всем мире, и его распространенность продолжает расти. Поскольку эффективных методов лечения АБП немного, ученые активно ищут новые стратегии воздействия на молекулярные механизмы болезни, чтобы снизить риск ее развития или уменьшить тяжесть.

Исследователи из Медицинской школы Калифорнийского университета в Сан-Диего установили, что длительное употребление алкоголя нарушает выработку важного сигнального белка, отвечающего за удерживание кишечных бактерий внутри кишечника. При его дефиците микроорганизмы легче проникают в печень, усиливая повреждения, вызванные алкоголем. Воздействие на этот процесс с помощью уже существующих препаратов может стать способом уменьшить поражение печени и снизить общее бремя АБП.

При анализе биопсий печени человека и экспериментах на мышах выяснилось, что хронический алкоголь снижает активность мускаринового ацетилхолинового рецептора M4 (mAChR4) – белка, обеспечивающего клеточную коммуникацию в кишечнике. Недостаток mAChR4 мешает формированию бокаловидных клеточных антигенных каналов (GAP), которые обучают иммунную систему распознавать и сдерживать патогенные бактерии. Восстановление работы mAChR4 – либо за счет его активации, либо через смежные сигнальные пути – позволило вновь образовать GAP и повысить устойчивость к АБП.

Ученые подчеркивают, что mAChR4 играет ключевую роль не только в кишечнике, но и в головном мозге, в областях, отвечающих за формирование привычек, обучение и зависимость. Это делает стратегию еще более перспективной, так как снижение уровня mAChR4 также наблюдается у пациентов с алкогольной зависимостью (AUD). Лекарственные препараты, воздействующие на mAChR4, уже проходят клинические испытания при шизофрении, и их можно будет относительно быстро перепрофилировать для терапии АБП и AUD. Однако необходимы дальнейшие исследования, чтобы подтвердить этот подход.