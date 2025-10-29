Возрождение кори связано с глобальным снижением доверия родителей к детским вакцинам

Исследование под руководством Университета Бар-Илан показало, что пандемия COVID-19 снизила доверие к детским вакцинам, что привело к падению охвата вакцинацией и возвращению кори.

Исследование, опубликованное в журнале Vaccine, охватило 2047 родителей из Израиля и Великобритании, чьи дети родились перед пандемией и после нее. Результаты показали резкое снижение охвата основными прививками, включая вакцины против кори, краснухи и паротита, а также против дифтерии, столбняка и коклюша.

В Великобритании охват вакцинацией от кори упал с 97,3% среди детей, рожденных до COVID-19, до 93,6% среди рожденных после. В Израиле показатель снизился с 94,3% до 91,6%. Тревожный факт: 5% британских и 6,6% израильских родителей, вакцинировавших старшего ребенка до пандемии, отказались прививать младшего.

Профессор Михаэль Эдельштейн, ведущий автор исследования, отмечает, что 37% родителей сообщили о снижении доверия к вакцинам после COVID-19. Даже 5%-ный сдвиг в сторону отказа от вакцинации способен спровоцировать вспышку заболевания.

Последствия уже очевидны. В Англии в 2024 году зафиксировано почти 3000 лабораторно подтвержденных случаев кори - это максимум с 2012 года. В Израиле к октябрю зарегистрировано более 1800 случаев и восемь смертей среди непривитых детей младше 2,5 лет.

Основная причина отказа от вакцинации - страх побочных эффектов, который существовал и до пандемии, но теперь усилился. 92% британских и 63% израильских родителей назвали это причиной отказа. Исследование выявило различия между группами населения: в Великобритании более резкое снижение наблюдалось среди родителей азиатского происхождения, в Израиле - среди ультраортодоксальных и арабских общин.

Ученые предупреждают: даже небольшое падение охвата вакцинацией подрывает коллективный иммунитет. Без целенаправленных мер по восстановлению доверия десятилетия прогресса в профилактике многих болезней могут быть потеряны.