Преступное поведение может быть признаком ранней стадии деменции

Исследователи из Института когнитивных наук и наук о мозге человека общества Макса Планка пришли к выводу, что нарушение социальных и правовых норм может предшествовать диагностике нейродегенеративных заболеваний. Анализ данных более чем 230 тысяч человек, включавший 14 исследований из США, Швеции, Финляндии, Германии и Японии, выявил: рискованные поступки, такие как домогательства, кражи, порча имущества или нарушения ПДД, чаще встречаются у людей на ранних стадиях деменции по сравнению с общей популяцией. После постановки диагноза их распространенность, напротив, снижалась и даже оказывалась ниже среднего уровня.

Авторы работы предполагают, что подобное поведение может быть внешним проявлением когнитивных и личностных изменений. У людей, ранее не имевших криминального прошлого, оно нередко становилось первым заметным сигналом начинающегося расстройства. Особенно часто рискованное и криминальное поведение наблюдалось при поведенческом варианте лобно-височной деменции – более половины пациентов имели подобные проявления. Чуть реже оно встречалось при семантическом варианте первичной прогрессирующей афазии (40%), а также при сосудистой деменции и болезни Хантингтона (около 15%). Для болезни Альцгеймера доля составляла примерно 10%, а для болезни Паркинсона – меньше 10%.

Гендерные различия оказались заметными. Мужчины с лобно-височной деменцией в четыре раза чаще женщин совершали противоправные поступки, а при болезни Альцгеймера этот разрыв увеличивался до семикратного. Дополнительное исследование, посвященное структурным изменениям мозга, показало: у людей с деменцией и криминальным поведением чаще отмечалась атрофия височной доли, отвечающей за контроль эмоций и социальное поведение. Ученые связывают это с расторможенностью – снижением способности сдерживать импульсы и учитывать социальный контекст.

Хотя большинство зафиксированных правонарушений были относительно легкими – непристойные действия или мелкие нарушения правил дорожного движения, – авторы подчеркивают их диагностическую значимость. Подобные поступки могут служить ранними предупреждающими сигналами когнитивных нарушений, открывая возможности для своевременного вмешательства.

Полученные результаты также поднимают важные вопросы для судебной системы. Люди с еще не диагностированными нейродегенеративными заболеваниями могут совершать правонарушения не по злому умыслу, а из-за изменений в мозге. Повышение осведомленности о таких случаях могло бы способствовать более справедливому рассмотрению дел и адекватным мерам наказания.

Авторы исследования подчеркивают: хотя результаты не стоит трактовать слишком категорично, необходимо информировать врачей, юристов и общественность о возможных связях между изменениями поведения и деменцией. По их мнению, междисциплинарный подход поможет выработать более эффективные стратегии выявления и сопровождения пациентов с подобными проявлениями заболевания.