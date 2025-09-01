Цель в жизни может защитить от деменции

Ученые из Калифорнийского университета в Дэвисе провели исследование, опубликованное в Американском журнале гериатрической психиатрии. В нем приняли участие более 13 тысяч взрослых старше 45 лет, которых наблюдали на протяжении до 15 лет. Те, кто отмечал у себя более выраженное чувство жизненной цели, реже сталкивались с когнитивными нарушениями – как легкими, так и более серьезными формами деменции. Этот эффект наблюдался вне зависимости от этнической принадлежности, уровня образования, симптомов депрессии или наличия гена APOE4, повышающего риск болезни Альцгеймера.

Кроме того, у людей с выраженным чувством цели снижение когнитивных функций наступало позже, чем у их сверстников. В среднем отсрочка составляла около 1,4 месяца в течение восьмилетнего периода. Хотя эта разница выглядит небольшой, она сопоставима с эффектом некоторых лекарственных препаратов, которые при этом часто сопровождаются высокой стоимостью или побочными явлениями.

Авторы подчеркивают, что результаты не доказывают прямую причинно-следственную связь, однако подтверждают важность психологического благополучия для здорового старения.

Для оценки уровня жизненной цели использовалась семибалльная шкала, созданная на основе методики Ryff Measures of Psychological Well-being. Участники соглашались или не соглашались с утверждениями вроде "Я активно выполняю намеченные планы" или "У меня есть направление и цель в жизни". Ответы усреднялись в итоговый балл от 1 до 6.

Хотя исследование не уточняло конкретные источники чувства цели, предыдущие работы показывают, что им могут быть семейные и дружеские отношения, участие в общественной жизни, духовные практики, личные достижения или помощь другим людям. Подобная идея отражается и в японской концепции "икигай", подразумевающей поиск смысла и предназначения, способствующих долголетию. Ученые делают вывод, что формирование чувства жизненной цели может быть простым, доступным и безопасным способом укрепления когнитивного здоровья, в отличие от медикаментозных подходов, которые часто сопряжены с рисками.