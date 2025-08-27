На взломанном сервере компании "Ифат" были записи 3000 показаний несовершеннолетних жертв

Компания по мониторингу израильских медиаресурсов "Ифат", обслуживающая одну из крупнейших баз данных по израильскому маркетингу, стала жертвой хакерской атаки в середине июля этого года.

Тогда компания сообщала, что сразу после обнаружения взлома компания отключила серверы компании от внешнего мира и начала расследование. В результате клиенты компании около недели не получали текущую информацию.

Как сообщает программа "Цинор" 13-го канала ИТВ, на серверах компании хранились не только данные маркетинговых компаний, журналистов и СМИ. Компания "Ифат" выиграла тендер министерства социального обеспечения по расшифровке аудиозаписей свидетельских показаний несовершеннолетних жертв преступлений.

Согласно представленной каналом переписке между Мени Авраами, генеральным директором "Ифат", и Ади Цфрани, руководительницей службы по расследованию дел несовершеннолетних в министерстве социального обеспечению, на момент взлома на серверах компании находились записи около 3000 допросов.

Министерство социального обеспечения сообщило, что после сообщения о кибератаке была проведена проверка, полностью исключившая утечку материалов. Сотрудничество с компанией "Ифат" было прекращено в связи с ее несоответствием строгим правилам информационной безопасности.

Компания "Ифат" сообщила, что соответствующие органы были немедленно уведомлены об инциденте, и что никакой утечки информации не произошло.