29 апреля 2026
последняя новость: 14:22
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
Здоровье

Минздрав расследует обстоятельства смерти беременной близнецами Реут Коэн

время публикации: 29 апреля 2026 г., 13:51 | последнее обновление: 29 апреля 2026 г., 13:51
Министерство здравоохранения сообщило, что в связи с трагическим случаем смерти роженицы в округе а-Шарон будет проведено расследование. Напомним, 35-летняя Реут Коэн, беременная близнецами, через сутки после выписки из больницы потеряла сознание у себя дома. Ни ее, ни близнецов спасти не удалось.

Трагедия произошла в Раанане: Реут потеряла сознание у себя дома. Прибывшие на место медики "Маген Давид Адом" обнаружили ее без пульса и дыхания. Начав реанимационные мероприятия, женщину повезли в медицинский центр "Меир".

В родильное отделение Реут поступила в критическом состоянии, прямо в палате травматологии ей сделали экстренное кесарево сечение и продолжили проводить реанимацию как матери, так и младенцев. Несмотря на усилия врачей, не удалось спасти ни мать, ни малышей – двух девочек.

Причина смерти не установлена. Врачи предполагают несколько возможных сценариев, которые могли привести к внезапной потере сознания: один из них – эмболия околоплодными водами, крайне тяжелое осложнение, вызывающее быструю системную реакцию организма, сердечно-дыхательную недостаточность и нарушение свертываемости крови. Другой возможный вариант – тромбоэмболия легочной артерии.

Также рассматриваются редкие сердечные заболевания, такие как перипартальная кардиомиопатия, и тяжелые формы преэклампсии. Окончательная причина трагедии будет установлена в ходе проверки.

