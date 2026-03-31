Принят закон об об электроколясках для подростков с когнитивными нарушениями

В ночь на вторник Кнессет единогласно утвердил закон депутата Ави Маоза, который изменит к лучшему жизни сотен подростков с тяжелыми формами инвалидности. Новый закон устанавливает, что государство будет финансировать электрические инвалидные коляски (управляемые сопровождающим) для подростков в возрасте 15–18 лет, даже если они сами не способны ими управлять.

Автор законопроекта Ави Маоз подчеркнул особую важность этого шага именно в дни войны, сообщает 0404.co.il: "Когда родители вынуждены быстро перемещать своих детей в защищенные пространства, необходимость в этом законе становится еще больше. Это поправка, которая восстанавливает справедливость по отношению к детям и их семьям".

Новый закон положит конец многолетней политике министерства здравоохранения, которая обуславливает право на электрическую коляску исключительно со способностью человека управлять ею самостоятельно.

На практике многие дети, нуждающиеся в постоянном уходе, оставались без надлежащего решения, даже если они подключены к специальному медицинскому оборудованию, которое может быть громоздким и тяжелым. При этом нагрузка перекладывается на родителей и сиделок, которым приходится переносить коляски на себе, рискуя собственным здоровьем.