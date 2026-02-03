Употребление в пищу высококачественных углеводов может помочь предотвратить деменцию

Исследователи пришли к выводу, что как качество, так и объем углеводов в рационе существенно влияют на риск развития деменции. Такой результат был получен в ходе совместной работы команды Nutrition and Metabolic Health Университета Ровира-и-Виргили, Центра экологических, пищевых и токсикологических технологий и Института исследований здоровья Пере Виргили. Итоги исследования опубликованы в журнале International Journal of Epidemiology.

Несмотря на то что возраст остается одним из главных факторов риска деменции, здоровый образ жизни – и в особенности сбалансированное питание – способен замедлять ухудшение когнитивных функций и поддерживать активное долголетие. Углеводы занимают значительную часть рациона, обеспечивая около 55% всей потребляемой энергии. Поскольку они напрямую связаны с обменом глюкозы и инсулина, и их количество, и их качество оказывают заметное влияние на метаболическое состояние организма и вероятность развития связанных с ним заболеваний, включая болезнь Альцгеймера.

Важным ориентиром служит гликемический индекс (ГИ) – показатель, отражающий скорость, с которой углеводы после еды повышают уровень сахара в крови. По шкале от 0 до 100 продукты распределяются в зависимости от того, насколько быстро они вызывают подъем глюкозы: например, картофель и белый хлеб относятся к продуктам с высоким ГИ, тогда как большинство фруктов и цельнозерновых изделий характеризуются низким ГИ.

Чтобы прийти к этим выводам, ученые проанализировали данные крупного исследования с участием более 200 000 взрослых жителей Великобритании, у которых на момент начала наблюдений не было признаков деменции. На основании анкет исследователи оценили гликемический индекс и гликемическую нагрузку рациона каждого участника. В среднем наблюдение продолжалось 13,25 года, и за это время деменция была диагностирована у 2362 человек. Применяя современные статистические методы, специалисты смогли определить пороговые значения гликемического индекса, при которых риск деменции начинает расти, что позволило детально проследить долгосрочное влияние питания на состояние мозга.

Полученные данные показали, что рацион, основанный на продуктах с низким гликемическим индексом, связан с более низкой вероятностью развития деменции, тогда как более высокие показатели ГИ повышают этот риск. В частности, диеты с низким и умеренным гликемическим индексом ассоциировались со снижением вероятности болезни Альцгеймера на 16%, тогда как высокие значения были связаны с увеличением риска на 14%.