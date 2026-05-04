Одобрен первый препарат от малярии для младенцев

Всемирная организация здравоохранения одобрила первое лекарство от малярии, специально разработанное для младенцев, что открывает путь к его широкому использованию по всему миру. В ряде регионов Африки до 18% детей младше шести месяцев заражаются малярией, однако долгое время для этой возрастной группы не существовало безопасного лечения. В 2024 году болезнь унесла около 610 тысяч жизней, причем примерно три четверти погибших – дети до пяти лет в Африке.

До сих пор младенцев лечили препаратами, предназначенными для более старших детей, что повышало риск неправильной дозировки, побочных эффектов и токсического воздействия. Новый препарат Coartem Baby, рассчитанный на детей весом от 2 кг, должен восполнить этот пробел. Он выпускается в виде таблеток со сладким вишневым вкусом, которые можно растворять в жидкости, включая грудное молоко. Глава ВОЗ Тедрос Адханом Гебреесус отметил, что малярия на протяжении веков разрушала жизни семей и целых сообществ, но сейчас ситуация начинает меняться.

Препарат прошел процедуру предварительной квалификации ВОЗ, что подтверждает его соответствие международным стандартам качества, безопасности и эффективности. Это позволит государственным системам здравоохранения закупать его, особенно в странах Африки к югу от Сахары, где заболевание наиболее распространено. Кроме того, в борьбе с малярией помогают новые вакцины, диагностические методы и современные противомоскитные сетки.

Лекарство содержит комбинацию двух активных веществ – артеметера и люмефантрина – и было разработано компанией Novartis совместно с организацией Medicines for Malaria Venture. Его создание стало возможным благодаря исследованиям, опровергшим прежнее мнение о том, что младенцы защищены от малярии за счет материнского иммунитета.

Глава MMV Мартин Фитчет подчеркнул, что новорожденные долгое время оставались вне фокуса, поскольку существующие методы лечения не учитывали их особенности. По его словам, решение ВОЗ – важный шаг для глобального здравоохранения. Препарат уже применяют в Гане. Один из первых пациентов, младенец по имени Вандер, получил его в возрасте 12 недель после госпитализации с высокой температурой и подтвержденной малярией. Сегодня ребенок полностью здоров.

Компания Novartis заявила, что будет поставлять препарат преимущественно на некоммерческой основе в регионы, где малярия широко распространена. Среди доноров проекта MMV также значится Фонд Билла и Мелинды Гейтс, поддерживающий инициативы в области глобального здравоохранения.