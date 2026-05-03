последняя новость: 21:04
Здоровье

Зараженный бешенством барсук обнаружен в Верхней Галилее

время публикации: 03 мая 2026 г., 19:44 | последнее обновление: 03 мая 2026 г., 19:48
Wikipedia.org. Фото: Chris. P

Министерство здравоохранения сообщает об очередном случае бешенства на севере: зараженный бешенством барсук обнаружен в садах, прилегающих к поселку Аелет а-Шахар в Верхней Галилее. В настоящий момент неизвестно о людях, которые могли контактировать с больным животным.

Минздрав просит всех, кто находился в контакте либо чьи животные контактировали в районе происшествия с больным или бродячим животным в период с 14.04.2026 по 28.04.2026 включительно, срочно обратиться в бюро здравоохранения Цфата по телефонам 04-6994257, 04-6994200, либо в ближайшее к месту проживания бюро здравоохранения, чтобы рассмотреть возможность получения профилактического лечения.

После рабочих часов и в выходные дни следует обращаться в приемное отделение больницы.

Минздрав также обращается к родителям с просьбой выяснить у детей, не было ли контактов с подозрительными животными, и при необходимости немедленно обратиться в бюро здравоохранения. Владельцам домашних животных рекомендуется связаться с муниципальным ветеринаром и проверить актуальность прививок.

Минздрав напоминает: при укусе или царапине, полученным при контакте с животным, следует немедленно промыть место раны водой с мылом, обработать дезинфицирующим средством и обратиться в бюро здравоохранения, чтобы проверить необходимость профилактики бешенства.

