Кибератака на больницу "Шамир": хакеры получили доступ к электронной почте за один день

Министерство здравоохранения, администрация медицинского центра "Шамир Асаф а-Рофэ" и Национальное управление кибербезопасности сообщили, что в результате попытки кибератаки, осуществленной на больницу в Йом-Кипур, хакеры могли получить доступ к электронным сообщениям, отправленным и полученным 25 сентября текущего года.

Речь идет также об электронных сообщениях, содержавших медицинскую информацию.

При этом в системе управления медицинскими данными "Хамелеон" утечек не выявлено. Проверка продолжается.

Напомним, во время Йом-Кипура была выявлена и пресечена серьезная кибератака на больницу "Шамир Асаф а-Рофэ". Атаку пресекли на ранних этапах. Министерство здравоохранения сообщает, что работа больницы продолжалась в обычном для праздника "субботнем" режиме.

Национальное управление кибербезопасности и министерство здравоохранения продолжают сопровождать профессиональные команды больницы, чтобы обеспечить работу в штатном режиме.