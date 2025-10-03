x
03 октября 2025
Здоровье

Кибератака на больницу "Шамир": хакеры получили доступ к электронной почте за один день

Больницы
Хакеры
Кибербезопасность
время публикации: 03 октября 2025 г., 11:24 | последнее обновление: 03 октября 2025 г., 11:26
Кибератака на больницу "Шамир": хакеры получили доступ к электронной почте за один день
Yossy Aloni/Flash90

Министерство здравоохранения, администрация медицинского центра "Шамир Асаф а-Рофэ" и Национальное управление кибербезопасности сообщили, что в результате попытки кибератаки, осуществленной на больницу в Йом-Кипур, хакеры могли получить доступ к электронным сообщениям, отправленным и полученным 25 сентября текущего года.

Речь идет также об электронных сообщениях, содержавших медицинскую информацию.

При этом в системе управления медицинскими данными "Хамелеон" утечек не выявлено. Проверка продолжается.

Напомним, во время Йом-Кипура была выявлена и пресечена серьезная кибератака на больницу "Шамир Асаф а-Рофэ". Атаку пресекли на ранних этапах. Министерство здравоохранения сообщает, что работа больницы продолжалась в обычном для праздника "субботнем" режиме.

Национальное управление кибербезопасности и министерство здравоохранения продолжают сопровождать профессиональные команды больницы, чтобы обеспечить работу в штатном режиме.

