Тест с использованием жевательной резинки выявляет грипп по травяному привкусу

Ученые из Вюрцбургского университета разработали инновационный способ самодиагностики гриппа, не требующий специального оборудования – достаточно лишь вкусовых ощущений. Описание этой технологии опубликовано в журнале ACS Central Science.

Новая методика может сделать определение гриппа значительно быстрее, проще и дешевле. Проверку можно будет проводить самостоятельно в любом месте и в любое время – например, с помощью жевательной резинки или леденца, которые при наличии вируса гриппа в слюне выделяют определенный вкус. У здорового человека вкус не проявится. Таким образом, зараженный сможет выявить заболевание буквально за несколько минут – без лабораторий, электричества или помощи медперсонала.

Суть технологии заключается в использовании особой сенсорной молекулы – тимола, природного компонента, содержащегося, например, в тимьяне. Она соединяется с уникальным сахарным элементом, реагирующим на вирус. Когда такие молекулы сталкиваются с вирусом гриппа, происходит высвобождение тимола, что вызывает отчетливое изменение вкуса во рту.

Система легко адаптируется: можно менять как вкусовой компонент (сделать вкус сладким, соленым или горьким), так и сенсорные элементы, чтобы тест подходил даже детям или реагировал на другие инфекции.

В настоящее время команда исследователей совместно со стартапом FlareOn Biotech GmbH, основанным в 2024 году, работает над тем, чтобы встроить технологию в массово производимые продукты – например, леденцы и жевательные резинки. Разработка может занять около четырех лет.

Разработчики считают, что особенно полезным такое средство диагностики будет в школах, детских садах и домах престарелых, а также в странах с ограниченными ресурсами, где важно быстро реагировать на вспышки инфекций.

В перспективе ученые планируют создать мобильное приложение, с помощью

пользователи смогут добровольно отмечать положительные результаты теста. Эти данные позволят в режиме реального времени составлять онлайн-карту распространения гриппа и отслеживать его динамику.