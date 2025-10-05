Работа в ночную смену связана с повышенным риском образования камней в почках

Новое исследование показало, что у людей, работающих в ночную смену, повышается вероятность образования камней в почках. Согласно результатам, опубликованным в журнале Mayo Clinic Proceedings, у работников посменного графика риск развития камней в почках был на 15-22 % выше, особенно среди молодых людей и офисных сотрудников.

В рамках исследования ученые проанализировали данные более 220 тысяч участников из базы британского биобанка. За почти 14 лет наблюдений камни в почках были выявлены почти у 2900 человек. Исследователи обнаружили, что у тех, кто работал в смену вне стандартного графика с 9 утра до 5 вечера, риск образования камней был на 15 % выше. А у людей, которые обычно или постоянно трудились в ночную смену, этот риск увеличивался до 19 % по сравнению с теми, кто никогда не работал ночью.

Также специалисты отметили, что такие факторы, как курение, плохое качество сна, малоподвижный образ жизни, высокий индекс массы тела (ИМТ) и недостаточное потребление жидкости, увеличивают вероятность образования камней в почках. ИМТ отражает соотношение роста и веса и используется для оценки уровня жира в организме. По словам одного из авторов исследования, ночная работа влияет на биологические ритмы организма – циркадные циклы сна и бодрствования – что, в свою очередь, может повышать риск нарушения водного и химического баланса, способствуя образованию камней.