x
06 января 2026
|
последняя новость: 19:43
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
06 января 2026
|
06 января 2026
|
последняя новость: 19:43
06 января 2026
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Здоровье

В Израиле зарегистрирован первый случай заражения агрессивным штаммом оспы обезьян

Минздрав
время публикации: 06 января 2026 г., 18:29 | последнее обновление: 06 января 2026 г., 18:58
В Израиле зарегистрирован первый случай заражения агрессивным штаммом оспы обезьян
Wikipedia.org. Фото: CDC/ Brian W.J. Mahy, BSc, MA, PhD, ScD, DSc

Министерство здравоохранения сообщило о том, что в Израиле диагностирован первый случай заражения новым, более агрессивным, штаммом вируса оспы обезьян.

По данным эпидемиологического расследования, заболевший прилетел из Объединенных Арабских Эмиратов, где некоторое время назад была зафиксирована вспышка заболевания.

Речь идет о штамме Clade 1b, который в последнее время распространяется за пределами первоначальных очагов, в том числе в ряде западных стран.

В системе здравоохранения подчеркивают, что имеющиеся вакцины против оспы обезьян эффективны и против нового штамма, и они могут защитить от тяжелого протекания болезни. " Около полугода в Израиле нет доступного запаса вакцин, и когда вакцина поступит, неизвестно. Мы все время напоминаем об этом министерству здравоохранения", – сказал сайту "Мако" доктор Рой Цукер, специалист по инфекционным заболеваниям.

До поступления вакцины в Израиль, отмечают медики, населению следует соблюдать максимальную осторожность. Передача вируса, в том числе нового штамма, происходит, главным образом, при соприкосновении кожи, в том числе во время половых контактов.

Здоровье
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Здоровье // 22 июня 2023

Израильтянин заразился оспой обезьян
// https://www.newsru.co.il/ // Здоровье // 12 мая 2023

ВОЗ отменяет статус глобальной чрезвычайной угрозы для оспы обезьян
// https://www.newsru.co.il/ // Здоровье // 28 ноября 2022

ВОЗ переименовала "оспу обезьян" в "mpox" из-за расистских высказываний