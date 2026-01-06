В Израиле зарегистрирован первый случай заражения агрессивным штаммом оспы обезьян

Министерство здравоохранения сообщило о том, что в Израиле диагностирован первый случай заражения новым, более агрессивным, штаммом вируса оспы обезьян.

По данным эпидемиологического расследования, заболевший прилетел из Объединенных Арабских Эмиратов, где некоторое время назад была зафиксирована вспышка заболевания.

Речь идет о штамме Clade 1b, который в последнее время распространяется за пределами первоначальных очагов, в том числе в ряде западных стран.

В системе здравоохранения подчеркивают, что имеющиеся вакцины против оспы обезьян эффективны и против нового штамма, и они могут защитить от тяжелого протекания болезни. " Около полугода в Израиле нет доступного запаса вакцин, и когда вакцина поступит, неизвестно. Мы все время напоминаем об этом министерству здравоохранения", – сказал сайту "Мако" доктор Рой Цукер, специалист по инфекционным заболеваниям.

До поступления вакцины в Израиль, отмечают медики, населению следует соблюдать максимальную осторожность. Передача вируса, в том числе нового штамма, происходит, главным образом, при соприкосновении кожи, в том числе во время половых контактов.