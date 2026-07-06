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Здоровье

Минздрав предупреждает о поддельном оливковом масле "А-Кфар Далият аль-Кармель"

время публикации: 06 июля 2026 г., 10:25 | последнее обновление: 06 июля 2026 г., 10:25
Минздрав предупреждает о поддельном оливковом масле "А-Кфар Далият аль-Кармель"
Минздрав Израиля

Министерство здравоохранения Израиля предупреждает население не употреблять оливковое масло "Шемен зайт а-Кфар Далият аль-Кармель", производителем которого на упаковке указано хозяйство "Мешек а-Галиль" из поселка Мрар.

Предупреждение касается всей продукции этой марки, находящейся в продаже, независимо от объема упаковки и срока годности.

Минздрав сообщил, что проверка была проведена после плановых инспекционных действий Службы контроля пищевых продуктов, а также после жалобы гражданина. По данным министерства, указанный производитель не известен минздраву.

Ведомство призывает не употреблять этот продукт и не покупать продукты питания из неидентифицированных источников или у продавцов, не соблюдающих требования закона. Минздрав рекомендует приобретать продукты только у лицензированных поставщиков и в проверенных торговых точках.

Служба контроля пищевых продуктов продолжит выявлять случаи мошенничества на рынке продуктов питания, включая подделку оливкового масла. При обнаружении нарушений будут приняты меры в соответствии с полномочиями министерства.

Здоровье
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