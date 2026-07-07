Длительное сидение связано с более высоким риском смерти от рака

Исследователи пришли к выводу, что длительное сидение без перерывов может быть связано с повышенным риском смерти от онкологических заболеваний. Согласно новому исследованию, если человек остается в сидячем или полулежачем положении более 30 минут подряд, риск возрастает, а каждый дополнительный час такой непрерывной малоподвижности увеличивает его еще примерно на 10%. При этом работа носит наблюдательный характер и не доказывает, что именно сидение является причиной развития заболевания.

Ученые проанализировали данные более 91 тысячи участников британского проекта UK Biobank, которые носили специальные устройства для отслеживания физической активности. За состоянием их здоровья наблюдали в среднем более 12 лет, оценивая не только общее время, проведенное без движения, но и продолжительность отдельных периодов сидения.

Результаты показали, что регулярные короткие перерывы на движение могут значительно снизить потенциальные риски. Даже легкая физическая активность – например, неспешная прогулка, уборка дома или другие повседневные дела – оказалась полезнее, чем длительное непрерывное сидение. Замена одного часа малоподвижности легкой активностью была связана со снижением риска смерти от рака примерно на 12%. Если заменить 30 минут сидения умеренной физической нагрузкой, риск уменьшался примерно на 8%, а всего пять минут интенсивной активности вместо пяти минут без движения ассоциировались со снижением риска примерно на 22%.

Авторы исследования подчеркивают, что существующие рекомендации обычно делают акцент на умеренных и интенсивных тренировках, однако полученные данные свидетельствуют о том, что даже небольшие и регулярные движения в течение дня могут приносить пользу здоровью. По их мнению, важно не только заниматься спортом, но и избегать продолжительных периодов сидения без перерывов.

В то же время независимые специалисты призывают интерпретировать результаты с осторожностью. Поскольку исследование является наблюдательным, оно не позволяет установить причинно-следственную связь. Для подтверждения выводов и разработки более точных рекомендаций необходимы дополнительные клинические исследования.