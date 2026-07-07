Юношеский Уимблдон. Израильтянин и бразилец вышли во второй круг

Дэн Бранд и Педро Энрике Шабалгойти вышли во второй круг парного разряда юношеского Уимблдона.

Израильтянин и бразилец победили Никиту Белозерцева (Узбекистан) и Марка Чебана (Великобритания) 7:6, 6:1.

Во втором раунде Дэн и Педро встретятся с американцами Майклом Антониусом и Эндрю Джонсоном, второй парой турнира.

В матче второго круга одиночного разряда Дэн Бранд сыграет с Куан Шоу Ченом (Тайвань).